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«Манчестер Сити» может купить звезду «Реала» по требованию Гвардиолы

22 Июня 2022 • 18:01 Комментировать

У немецкого полузащитника Тони Крооса появился интересный вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в трансфере 32-летней звезды сборной Германии проявляет «Манчестер Сити».

Согласно данным Todofichajes, инициатором подписания опытного хавбека выступает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Кроос отложил переговоры со «сливочными» по новому контракту, чем собирается воспользоваться «Манчестер Сити». Англичане намерены сделать предложение по Кроосу уже этим летом. «Реал», в свою очередь, может продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

Действующий контракт Тони с «королевским клубом» истекает в конце июня 2023 года. Его рыночный ценник составляет 20 миллионов евро.

Гвардиола назвал две главные трансферные цели «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Тони Кроос
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