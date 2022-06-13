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«Эвертон» оценивает Ришарлисона в 70 миллионов евро

13 Июня 2022 • 21:40 Комментировать

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон этим летом может покинуть команду. В связи с этим боссы «ирисок» определились с суммой, за которую готовы расстаться с бразильцем.

Sky Sports сообщает о том, что «Эвертон» хочет выручить с продажи 25-летнего форварда 70 миллионов евро. Ранее мы писали о том, что за бразильца ведут борьбу «Реал», «ПСЖ», «Бавария» и «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне он сыграл за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативны передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Контракт Ришарлисона рассчитан до лета 2024 года.


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Эвертон Апл Ришарлисон
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