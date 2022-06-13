«Тоттенхэм» согласовал трансфер форварда «Эвертона»

Руководители лондонского «Тоттенхэма» согласовали с «Эвертоном» трансфер бразильского нападающего Ришарлисона.

По информации UOL Esport, представители клуба из Северного Лондона уже согласовали переход 25-летнего бразильского футболиста с «Эвертоном». Мерсисайдская команда получит за одного из своих лидеров около 60 миллионов евро. Напомним, что в услугах Ришарлисона также были заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне Ришарлисон провёл в английском чемпионате в составе «ирисок» 30 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.