«Валенсия» и «Тоттенхэм» готовятся объявить о возвращении Хиля в Испанию

Как только «Тоттенхэм» объявит официально о переходе Деяна Кулушевски из «Ювентуса», последует и другое объявление - о возвращении Бриана Хиля в Испанию, его хочет видеть у себя «Валенсия». В прошлом году он перебрался из «Севильи» в «Тоттенхэм», однако в Лондоне его игровые дела в гору не пошли - наоборот, в девяти проведенных матчах он не отметился голами и лишь один раз смог сделать голевую передачу за 756 минут в общей сложности.

В «Валенсии» надеются, что Хиль привнесет динамику в атаку команды, которая занимает десятое место в турнирной таблице и ведет борьбу за место в зоне Лиге Европы, имея и шансы забраться даже в Лигу чемпионов при удачном стечении обстоятельств.

Арендное соглашение с «Валенсией» рассчитано до лета, уточняет в своем «Твиттере» итальянский репортер Фабрицио Романо.