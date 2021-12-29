Льорис готов летом вернуться в свой родной клуб

Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис, у которого летом истекает срок действия контракта с лондонским клубом, до сих пор не определился со своим будущим. Недавно сообщалось о возобновлении процесса переговоров со «шпорами» касательно пролонгации, но в дело вмешалась «Ницца».

Как свидетельствует Foot Mercato, французская команда предложила Льорису вернуться в Лигу 1 по окончании сезона. К тому же, сам 36-летний футболист не против снова представлять «Ниццу», воспитанником которой он является.

Судя по всему, решение Льориса будет зависеть от его статуса в коллективе «Тоттенхэма» при новом главном тренере Антонио Конте.