Конте: Льорис любит «Тоттенхэм», а «Тоттенхэм» любит его

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте после выездной победы над «Уотфордом» похвалил своего голкипера и капитана Уго Льориса.

«Уго доказал, что является топ-игроком. Он всегда сосредоточен на команде и является для нас очень важным игроком», – заявил Конте на пресс-конференции после игры.

Следующим летом у французского голкипера заканчивается контракт со «шпорами», поэтому уже в январе он сможет вести переговоры с заинтересованными в его подписании клубами. Несмотря на это, Антонио Конте все же думает, что стороны найдут общий язык и контракт будет продлен.

«Я уверен, что в ближайшее время обе стороны найдут решение и контракт будет продлен. Он любит «Тоттенхэм», а «Тоттенхэм» любит его», – подытожил Конте.