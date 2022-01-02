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Конте: Льорис любит «Тоттенхэм», а «Тоттенхэм» любит его

02 Января 2022 • 19:17 Комментировать
Уотфорд
0:1
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте после выездной победы над «Уотфордом» похвалил своего голкипера и капитана Уго Льориса.

«Уго доказал, что является топ-игроком. Он всегда сосредоточен на команде и является для нас очень важным игроком», – заявил Конте на пресс-конференции после игры.

Следующим летом у французского голкипера заканчивается контракт со «шпорами», поэтому уже в январе он сможет вести переговоры с заинтересованными в его подписании клубами. Несмотря на это, Антонио Конте все же думает, что стороны найдут общий язык и контракт будет продлен.

«Я уверен, что в ближайшее время обе стороны найдут решение и контракт будет продлен. Он любит «Тоттенхэм», а  «Тоттенхэм» любит его», – подытожил Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Антонио Конте
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