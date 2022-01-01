«Тоттенхэм» лишь на 90-й минуте вскрыл оборону аутсайдера

Во втором матче нового года в Премьер-лиги Англии встретились давно не проигрывающий «Тоттенхэм» и «Уотфорд», у которого череда поражений. «Шпоры» в гостях создали немало моментов, но Даниэль Бахманн поймал кураж и постоянно выручал. Не был безработным и Уго Льорис. На 90-й минуте у команды Антонио Конте сработал стандарт, Хынмин Сон навесил со стандарта, а Давинсон Санчес головой открыл счет - 1:0.
«Тоттенхэм» рванул сразу на пятое место, у соперника очередная «баранка» и место у зоны вылета.
Протокол игры
|90' Санчес Давинсон (0:1)
Бахманн Даниэль • Каткарт Крейг • Трост-Эконг Виллиам • Сьерральта Франсиско • Масина Адам • Куцка Юрай • Луза Имран 90' ( Эрнандес Хуан ( 90') • Сиссоко Мусса • Сема Кен 90' ( Клеверли Том ( 90') • Деннис Эммануэль 46' ( Педро Жоао ( 46') • Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн • Нгакиа Джереми • Флетчер Эшли • James Morris • Туфан Озан
Льорис Уго • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Эмерсон Жуниор • Скипп Оливер 61' 70' ( Уинкс Гарри ( 70') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Регилон Серхио 83' ( Ло Чельсо Джовани ( 83') • Лукас Моура 90' ( Хиль Бриан ( 90') • Кейн Гарри • Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет • Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Родон Джо • Алли Деле
01 января. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
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