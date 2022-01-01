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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» лишь на 90-й минуте вскрыл оборону аутсайдера

01 Января 2022 • 19:58 Комментировать (2)
Уотфорд
0:1
Тоттенхэм
окончен

Во втором матче нового года в Премьер-лиги Англии встретились давно не проигрывающий «Тоттенхэм» и «Уотфорд», у которого череда поражений. «Шпоры» в гостях создали немало моментов, но Даниэль Бахманн поймал кураж и постоянно выручал. Не был безработным и Уго Льорис. На 90-й минуте у команды Антонио Конте сработал стандарт, Хынмин Сон навесил со стандарта, а Давинсон Санчес головой открыл счет - 1:0.

«Тоттенхэм» рванул сразу на пятое место, у соперника очередная «баранка» и место у зоны вылета.

Протокол игры  
Уотфорд 0:1 Тоттенхэм
    90' Санчес Давинсон (0:1)
Бахманн Даниэль Каткарт Крейг Трост-Эконг Виллиам Сьерральта Франсиско Масина Адам Куцка Юрай Луза Имран   90' (Эрнандес Хуан (   90') Сиссоко Мусса Сема Кен   90' (Клеверли Том (   90') Деннис Эммануэль   46' (Педро Жоао (   46') Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн Нгакиа Джереми Флетчер Эшли James Morris Туфан Озан
Льорис Уго Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Эмерсон Жуниор Скипп Оливер   61'   70' (Уинкс Гарри (   70') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Регилон Серхио   83' (Ло Чельсо Джовани (   83') Лукас Моура   90' (Хиль Бриан (   90') Кейн Гарри Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет Н'Домбеле Тангай Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Родон Джо Алли Деле
01 января. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уотфорд
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
01 Января 2022 в 20:08
госпожа удача воздала ТТХ за прошлые неудачи...
Underdog !
01 Января 2022 в 21:07
Это просто день сегодня такой)))
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окончен Арсенал 1:2 Манчестер Сити 5.75 4.55 1.58
окончен Уотфорд 0:1 Тоттенхэм 5.60 4.20 1.60
Идет 45 минута Кристал Пэлас 0:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
02.01  17:00 Брентфорд ... Астон Вилла 3.10 3.40 2.35
02.01  17:00 Лидс ... Бёрнли
02.01  17:00 Эвертон ... Брайтон 2.80 3.15 2.65
02.01  19:30 Челси ... Ливерпуль 2.80 3.50 2.45
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