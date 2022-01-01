«Тоттенхэм» лишь на 90-й минуте вскрыл оборону аутсайдера

Во втором матче нового года в Премьер-лиги Англии встретились давно не проигрывающий «Тоттенхэм» и «Уотфорд», у которого череда поражений. «Шпоры» в гостях создали немало моментов, но Даниэль Бахманн поймал кураж и постоянно выручал. Не был безработным и Уго Льорис. На 90-й минуте у команды Антонио Конте сработал стандарт, Хынмин Сон навесил со стандарта, а Давинсон Санчес головой открыл счет - 1:0.

«Тоттенхэм» рванул сразу на пятое место, у соперника очередная «баранка» и место у зоны вылета.