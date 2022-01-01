Конте напомнил руководству «Тоттенхэма» об обещанных новичках

После победы над «Уотфордом» в Премьер-лиге (1:0) главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сделал заявление по потенциальным трансферам клуба.

- Нам следует поговорить о новичках, без сомнений. Когда я был назначен, у нас был уговор о встрече для обсуждения кандидатов на усиление состава. Сейчас мне всё предельно ясно [по текущему составу], - заявил итальянец на пресс-конференции.

Также Конте спросили, не хотел бы он воссоединиться с Ромелу Лукаку, который недавно заявил, что ему неуютно в «Челси».

- Слова Лукаку? Я в большом восторге от его игры, но он футболист «Челси», - ответил Конте.

После сегодняшней победы вышел на пятое место в Премьер-лиге.