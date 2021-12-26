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«Арсенал» предлагает Ляказетту продление контракта ещё на один год, игрок пока отказывается слухи

26 Декабря 2021 • 21:34 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.12 15:30

В связи с конфликтом между тренерским штабом и нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, «Арсенал» решил попытаться удержать у себя другого форварда. Речь идет об Александре Ляказетте, у которого летом следующего года истекает контракт.

Британское издание The Mirror у себя на страницах сообщило, что «канониры» обратились к футболисту касательно пролонгации. Впрочем, лондонцы предлагают Лякезетту сотрудничество лишь на один год, что ему не нравится.

Француз хочет определиться со своим будущим, поэтому рассмотрит лишь возможность подписания долгосрочного договора. К слову, ранее интерес к Ляказетту проявляли клубы из Испании и Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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