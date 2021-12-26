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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один матч Boxing Day в АПЛ перенесут – на этот раз не сыграют «Арсенал» и «Вулверхэмптон»

26 Декабря 2021 • 22:44 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
28.12 15:30

Эпидемиологическая ситуация в английской Премьер-лиге продолжает накаляться – на днях руководство чемпионата отказалось переносить предстоящие два тура, а сейчас пожинает плоды своего решения. Теперь чиновникам пришлось отменить еще один поединок Boxing Day, а именно противостояние «Арсенала» и «Вулверхэмптона», запланированное на 28 декабря.

Причина этому – количество зараженных в составе «волков», передает авторитетное издание The Athletic. Отмечается, что из строя основной команды из-за коронавируса выбыло четыре футболиста, а трое игроков продолжают лечиться от других травм.

Примечательно, что последний свой матч «Вулверхэмптон» проводил еще 19 декабря, расписав нулевую ничью с «Челси».

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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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