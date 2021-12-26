​«Эвертон» готовится объявить о трансфере игрока сборной Украины

В ближайшие дни или даже часы «Эвертон» объявит о переходе в свои ряды из киевского «Динамо» защитника Виталия Миколенко. Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает на своей страничке в «Твиттере» о том, что 22-летний футболист уже прошёл медицинское обследование, и клубы полностью договорились.

Ранее появлялась информация о том, что «Эвертон» заплатит за Виталия Миколенко более 20 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Виталий Миколенко, являющийся воспитанником «Динамо», провёл 21 матч и отдал три голевых паса. За плечами Миколенко 21 игра в футболке национальной сборной Украины.