​«Эвертон» покупает защитника сборной Украины, сумма сделки превышает 20 млн евро

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко находится на грани трансфера из киевского «Динамо» в «Эвертон». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что Миколенко уже проходит медицинское обследование для «ирисок». Английский клуб заплатит за 22-летнего украинца приблизительно 21-23 миллиона евро. Условия личного контракта, по данным Романо, уже согласованы.

Виталий Миколенко является воспитанником «Динамо». В сезоне 2021/2022 он провёл 21 матч и отметился тремя результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Эвертон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.