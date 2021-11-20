Уже практически нет сомнений, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер не продлит свой контракт с клубом. Немец неоднократно заявлял о трудностях в переговорах, а лондонцы не могут удовлетворить требования футболиста по зарплате.

К тому же, у игрока есть несколько предложений на руках. Помимо «Баварии», которая готова платить ему 12 миллионов евро в год, на защитника претендуют «ПСЖ» и «Реал». Как информирует издание Mundo Deportivo, именно эти два клуба являются фаворитами в данной борьбе, ведь располагаются средствами, чтобы перебить ставку мюнхенцев.

Также не исключается, что парижане и мадридцы попытаются оформить трансфер зимой. «Бавария» же желает переманить Рюдигера к себе лишь в качестве свободного агента следующим летом.