Бьелса: Футбол становится хуже, он превращается в коммерцию

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса заговорил о развитии футбола как вида спорта, заявив, что чиновники выбирают неправильный вектор в своих долгосрочных планах. По словам специалиста, на данный момент взят курс на коммерциализацию, что негативно сказывается на остальных аспектах.

«У меня есть сомнения насчет будущего профессионального футбола. Продукт с каждым годом становится все хуже и хуже», - прокомментировал Бьелса ситуацию в интервью для ВВС Sport.

Одной из главных ошибок организаторов различных соревнований аргентинец назвал загруженность календаря. К слову, уже сейчас ФИФА пытается еще сильнее усугубить проблему, начав проводить чемпионаты мира раз в два года.