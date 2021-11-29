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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бьелса: Футбол становится хуже, он превращается в коммерцию

29 Ноября 2021 • 18:09 Комментировать (1)
Лидс
...
Кристал Пэлас
30.11 23:15

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса заговорил о развитии футбола как вида спорта, заявив, что чиновники выбирают неправильный вектор в своих долгосрочных планах. По словам специалиста, на данный момент взят курс на коммерциализацию, что негативно сказывается на остальных аспектах.

«У меня есть сомнения насчет будущего профессионального футбола. Продукт с каждым годом становится все хуже и хуже», - прокомментировал Бьелса ситуацию в интервью для ВВС Sport.

Одной из главных ошибок организаторов различных соревнований аргентинец назвал загруженность календаря. К слову, уже сейчас ФИФА пытается еще сильнее усугубить проблему, начав проводить чемпионаты мира раз в два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Бьелса
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Ноября 2021 в 18:24
Такое ощущение что чел был в коме ,комерция в футболе с 90 годов
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