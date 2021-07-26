Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Тухель: «Некоторые игроки хотят покинуть Челси»

26 Июля 2021, 16:55,
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в клубе.

«Все футболисты, которые сейчас находятся в клубе хотят получать больше игрового времени, поэтому некоторые из них хотели остаться в аренде. Одни делают всё возможное, а другие хотят уйти, но я с пониманием отношусь ко всем. У некоторых футболистов сейчас не самая простая ситуация, но это отличные ребята, которые хотят учиться и готовы много работать, чтобы побеждать», - цитирует Тухеля пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что ранее Томаса Тухеля признали лучшим немецким тренером 2021 года.

Также сообщалось, что «Челси» готов предложить «Боруссии» Дортмунд 150 млн евро за Эрлинга Холлана. 

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши  
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола