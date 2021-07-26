Тухель: «Некоторые игроки хотят покинуть Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в клубе.

«Все футболисты, которые сейчас находятся в клубе хотят получать больше игрового времени, поэтому некоторые из них хотели остаться в аренде. Одни делают всё возможное, а другие хотят уйти, но я с пониманием отношусь ко всем. У некоторых футболистов сейчас не самая простая ситуация, но это отличные ребята, которые хотят учиться и готовы много работать, чтобы побеждать», - цитирует Тухеля пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что ранее Томаса Тухеля признали лучшим немецким тренером 2021 года.

Также сообщалось, что «Челси» готов предложить «Боруссии» Дортмунд 150 млн евро за Эрлинга Холлана.