«Челси» готов предложить за 150 млн евро за Холанна

«Челси» не оставляет попыток подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна, передаёт Football Insider. Сообщается, что лондонский клуб готов за норвежца предложить 150 миллионов евро.

В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель, который считает, что «синим» нужно усилить линию нападению. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович уже одобрил этот переход и готов заплатить 150 миллионов евро.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» Дортмунд в 2020 году, перейдя из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в Бундеслиге, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» Тимо Вернер готов покинуть лондонский клуб.