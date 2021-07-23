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«Челси» готов предложить за 150 млн евро за Холанна

23 Июля 2021, 17:06,

«Челси» не оставляет попыток подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна, передаёт Football Insider. Сообщается, что лондонский клуб готов за норвежца предложить 150 миллионов евро.

В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель, который считает, что «синим» нужно усилить линию нападению. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович уже одобрил этот переход и готов заплатить 150 миллионов евро.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» Дортмунд в 2020 году, перейдя из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в Бундеслиге, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» Тимо Вернер готов покинуть лондонский клуб

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
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