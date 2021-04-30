Мэйсон оценил риски ухода Кейна в случае непопадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов

Неудачный сезон «Тоттенхэма» породил волну новых слухов о потенциальном уходе форварда Гарри Кейна в другой клуб, если лондонцы не попадут в Лигу чемпионов. Новый главный тренер «шпор» Райан Мэйсон поспешил успокоить болельщиков.

- Я не думаю. Гарри Кейн любит этот клуб и доказывал это на протяжении 7-8 лет. Он в числе лучших тренеров мира. Это известно всем, и нам, и Гарри. Сейчас самое главное, и мы думаем только об этом - ближайший матч. Нельзя недооценивать соперника и распылять энергию на что-то другое. Наше внимание, внимание Гарри, внимание всего клуба приковано к воскресенью, - заявил Мэйсон на пресс-конференции.

Ближайший матч «шпор» - домашний поединок против «Шеффилд Юнайтед».