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Болельщики «Тоттенхэма» требуют серьёзных изменений в руководстве клуба

23 Апреля 2021, 22:35,

Протесты болельщиков ведущих клубов Европы против создания Суперлиги набирают обороты. В пятницу вечером тысячи фанатов «Арсенала» заполнили пространство около стадиона «Эмирейтс», выражая недовольство планами руководства клуба быть соорганизаторами Суперлиги. Также встречались требования об уходе владельца клуба Стэна Кронке.

Не остались в стороне и болельщики другой лондонской команды: «Мы выступаем за немедленную отставку исполнительного комитета «Тоттенхэма». Владельцы клуба должны согласовать с нами назначение нового руководящего органа, в котором были бы представлены болельщики, - гласит заявление Траста болельщиков «Тоттенхэма».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм
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