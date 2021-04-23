Болельщики «Тоттенхэма» требуют серьёзных изменений в руководстве клуба

|
23 Апреля 2021, 22:35,
|
|
Протесты болельщиков ведущих клубов Европы против создания Суперлиги набирают обороты. В пятницу вечером тысячи фанатов «Арсенала» заполнили пространство около стадиона «Эмирейтс», выражая недовольство планами руководства клуба быть соорганизаторами Суперлиги. Также встречались требования об уходе владельца клуба Стэна Кронке.
Не остались в стороне и болельщики другой лондонской команды: «Мы выступаем за немедленную отставку исполнительного комитета «Тоттенхэма». Владельцы клуба должны согласовать с нами назначение нового руководящего органа, в котором были бы представлены болельщики, - гласит заявление Траста болельщиков «Тоттенхэма».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм