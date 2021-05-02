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«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед», у Бэйла хет-трик

02 Мая 2021, 23:09,

В заключительном воскресном матче 34-го тура «Тоттенхэм» без труда обыграл вылетающий «Шеффилд Юнайтед» - 4:0. Сразу три мяча забил Гарет Бэйл, а точку в разгроме поставил Хынмин Сон.

«Шпоры» благодаря неудачам конкурентов в последних матчах вышли на пятое место в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Бэйл Гарет 36'    
(2:0) Бэйл Гарет 61'    
(3:0) Бэйл Гарет 69'    
(4:0) Сон Хынмин 77'    
Льорис Уго Орье Серж Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль   88' Ло Чельсо Джовани   70' (Уинкс Гарри (   70') Бэйл Гарет   75' (Бергвейн Стевен (   75') Алли Деле   78' (Ламела Эрик (   78') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Н'Домбеле Тангай Санчес Давинсон Доэрти Мэтт Сиссоко Мусса Лукас Моура Харт Джо
Ремсдейл Аарон Бэлдок Джордж Иган Джон   18' Башам Крис Богл Джейден   46' (Берге Сандер (   46') Норвуд Оливер Флек Джон Стивенс Энда Осборн Бен Брюстер Риан   46' (Бёрк Оливер (   46') Макголдрик Дэвид   83' (Муссе Ли (   83')
Запасные: Гордон Кайрон Робинсон Джек Лоу Макс Ландстрем Джон Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли
02 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Шеффилд Юнайтед
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