«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед», у Бэйла хет-трик

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02 Мая 2021, 23:09,
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В заключительном воскресном матче 34-го тура «Тоттенхэм» без труда обыграл вылетающий «Шеффилд Юнайтед» - 4:0. Сразу три мяча забил Гарет Бэйл, а точку в разгроме поставил Хынмин Сон.
«Шпоры» благодаря неудачам конкурентов в последних матчах вышли на пятое место в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Бэйл Гарет 36'
|(2:0) Бэйл Гарет 61'
|(3:0) Бэйл Гарет 69'
|(4:0) Сон Хынмин 77'
Льорис Уго • Орье Серж • Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 88'Ло Чельсо Джовани 70' ( Уинкс Гарри ( 70') • Бэйл Гарет 75' ( Бергвейн Стевен ( 75') • Алли Деле 78' ( Ламела Эрик ( 78') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Н'Домбеле Тангай • Санчес Давинсон • Доэрти Мэтт • Сиссоко Мусса • Лукас Моура • Харт Джо
Ремсдейл Аарон • Бэлдок Джордж • Иган Джон • 18'Башам Крис • Богл Джейден 46' ( Берге Сандер ( 46') • Норвуд Оливер • Флек Джон • Стивенс Энда • Осборн Бен • Брюстер Риан 46' ( Бёрк Оливер ( 46') • Макголдрик Дэвид 83' ( Муссе Ли ( 83')
Запасные: Гордон Кайрон • Робинсон Джек • Лоу Макс • Ландстрем Джон • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли
02 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Шеффилд Юнайтед