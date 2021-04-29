«Астон Вилла» продлила контракт с Таргеттом

Основной левый защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт продлил контракт с клубом до лета 2025 года. 25-летний футболист выходил в стартовом составе на каждый матч Премьер-лиги текущего сезона. А в Бирмингеме он появился в 2019 году после перехода из «Саутгемптона». В том числе и благодаря игре Таргетта «вилланы» в текущем сезоне провели 14 поединков на ноль.

- Я действительно счастлив быть частью этого проекта. Он восхитительный, и не могу дождаться момента, когда смогу продолжить путешествие, - заявил Таргетт клубной пресс-службе и добавил, что мечтает благодаря стабильной игре получить дебютный вызов в сборную Англии.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 млн евро.