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Анчелотти не понимает причин поражения от «Астон Виллы»

02 Мая 2021, 10:22,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти расстроен домашним поражением в матче с «Астон Виллой» (1:2).

- Мы допускали слишком много ошибок со старта, не было баланса, концентрации. Это плохой день, и я не могу понять почему. Соперник больше хотел победить. Это был важный матч, который мы хотели выиграть, чтобы остаться в гонке. Мы все еще в ней, но ситуация осложнилась, - заявил Анчелотти BT Sport.

- Мне сложно понять, почему нам так сложно приходится дома. Это та же команда, которая неделю назад обыграла «Арсенал», - добавил тренер.

«Ириски» идут на пятом месте по набранным на выезде очкам и лишь 15-ми по результатам домашних матчей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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