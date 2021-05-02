«Астон Вилла» вырвала победу в матче с «Эвертоном»

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02 Мая 2021, 00:03,
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После победы над «Арсеналом», казалось, «Эвертон» действительно вернётся в борьбу за места в еврокубках, но сегодня коллектив Карло Анчелотти в равной игре уступил дома «Астон Вилле». В дебюте Олли Уоткинс обокрал противника, вылетел на ворота и открыл счет. «Ириски» быстро отыгрались, после подачи углового Доминик Калверт-Льюинн головой вколотил мяч в сетку. Росс Баркли дважды подряд сотрясал каркас ворот, но счет не изменился. После перерыва остроты было поменьше, а на 80-й минуте Анвар эль-Гази мастерски и эффектно пробил от линии штрафной площади - 2:1.
«Астон Вилла» - девятая, ее соперник на строчку и четыре очка выше.
Протокол игры
|Эвертон
|1:2
|Астон Вилла
|13' Уоткинс Олли (0:1)
|(1:1) Калверт-Льюин Доминик 19'
|80' Эль-Гази Анвар (1:2)
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Годфри Бен • Холгейт Мэйсон • Динь Люка • Аллан Маркес • Гомеш Андре 70' ( Делф Фабиан ( 70') • Айуоби Алекс 76' ( Бернард Дуарте ( 76') • Сигурдссон Гильфи 82' ( Кинг Джошуа ( 82') • Ришарлисон • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Мина Йерри • Дэвис Том • Ольсен Робин • Кин Майкл • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • Соарес Дуглас • 41'Траоре Бертран 88' ( Рамси Джакоб ( 88') • Баркли Росс • Эль-Гази Анвар 90' 90' ( Дэвис Кинан ( 90') • Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Тейлор Нил • Уэсли Мораес • Хитон Том • Jaden Philogene-Bidace • Накамба Марвелус • Хаус Кортни
01 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Астон Вилла