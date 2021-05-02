«Астон Вилла» вырвала победу в матче с «Эвертоном»

После победы над «Арсеналом», казалось, «Эвертон» действительно вернётся в борьбу за места в еврокубках, но сегодня коллектив Карло Анчелотти в равной игре уступил дома «Астон Вилле». В дебюте Олли Уоткинс обокрал противника, вылетел на ворота и открыл счет. «Ириски» быстро отыгрались, после подачи углового Доминик Калверт-Льюинн головой вколотил мяч в сетку. Росс Баркли дважды подряд сотрясал каркас ворот, но счет не изменился. После перерыва остроты было поменьше, а на 80-й минуте Анвар эль-Гази мастерски и эффектно пробил от линии штрафной площади - 2:1.

«Астон Вилла» - девятая, ее соперник на строчку и четыре очка выше.