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«Астон Вилла» вырвала победу в матче с «Эвертоном»

02 Мая 2021, 00:03,

После победы над «Арсеналом», казалось, «Эвертон» действительно вернётся в борьбу за места в еврокубках, но сегодня коллектив Карло Анчелотти в равной игре уступил дома «Астон Вилле». В дебюте Олли Уоткинс обокрал противника, вылетел на ворота и открыл счет. «Ириски» быстро отыгрались, после подачи углового Доминик Калверт-Льюинн головой вколотил мяч в сетку. Росс Баркли дважды подряд сотрясал каркас ворот, но счет не изменился. После перерыва остроты было поменьше, а на 80-й минуте Анвар эль-Гази мастерски и эффектно пробил от линии штрафной площади - 2:1.

«Астон Вилла» - девятая, ее соперник на строчку и четыре очка выше.

Протокол игры  
Эвертон 1:2 Астон Вилла
    13' Уоткинс Олли (0:1)
(1:1) Калверт-Льюин Доминик 19'    
    80' Эль-Гази Анвар (1:2)
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Годфри Бен Холгейт Мэйсон Динь Люка Аллан Маркес Гомеш Андре   70' (Делф Фабиан (   70') Айуоби Алекс   76' (Бернард Дуарте (   76') Сигурдссон Гильфи   82' (Кинг Джошуа (   82') Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Мина Йерри Дэвис Том Ольсен Робин Кин Майкл Нкунку Нильс Виржиния Жоау
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон Соарес Дуглас   41' Траоре Бертран   88' (Рамси Джакоб (   88') Баркли Росс Эль-Гази Анвар   90'   90' (Дэвис Кинан (   90') Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Тейлор Нил Уэсли Мораес Хитон Том Jaden Philogene-Bidace Накамба Марвелус Хаус Кортни
01 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Астон Вилла
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