Анчелотти встал на защиту Ришарлисона

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти уверен, что форвард Ришарлисон ещё покажет былой уровень результативности. В текущем сезоне 23-летний экс-игрок «Уотфорда» забил шесть мячей, при том, что в двух прошлых сезонах имел в своем активе по 13 результативных ударов.

- Я думаю, что в этом сезоне Ришарлисон не был в своей лучшей форме. У него отсутствовала стабильность, но он остается фантастическим игроком. Не забывайте, что он молод, и это приемлемо, что он может провести не лучший сезон, - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В матче против «Астон Виллы» Ришарлисон может в сотый раз выйти на поле в футболке «Эвертона».