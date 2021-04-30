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Анчелотти встал на защиту Ришарлисона

30 Апреля 2021, 21:52,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти уверен, что форвард Ришарлисон ещё покажет былой уровень результативности. В текущем сезоне 23-летний экс-игрок «Уотфорда» забил шесть мячей, при том, что в двух прошлых сезонах имел в своем активе по 13 результативных ударов.

- Я думаю, что в этом сезоне Ришарлисон не был в своей лучшей форме. У него отсутствовала стабильность, но он остается фантастическим игроком. Не забывайте, что он молод, и это приемлемо, что он может провести не лучший сезон, - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В матче против «Астон Виллы» Ришарлисон может в сотый раз выйти на поле в футболке «Эвертона».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Ришарлисон
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