«Челси» разгромно победил в матче с «Кристал Пэлас»

После фиаско в матче с «ВБА» (2:5) «Челси» очень уверенно провел матч 31-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». В самом начале матча за полтайма команда Томаса Тухеля устроила сопернику разгром, а ближе к концу забила снова. Дубль у Кристиана Пулишича, еще по голу у Кая Хаверца и Курта Зума - 4:1. «Челси» вернулся в топ-4 после этой игры.