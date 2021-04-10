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«Челси» разгромно победил в матче с «Кристал Пэлас»

10 Апреля 2021, 21:24,

После фиаско в матче с «ВБА» (2:5) «Челси» очень уверенно провел матч 31-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». В самом начале матча за полтайма команда Томаса Тухеля устроила сопернику разгром, а ближе к концу забила снова. Дубль у Кристиана Пулишича, еще по голу у Кая Хаверца и Курта Зума - 4:1. «Челси» вернулся в топ-4 после этой игры.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:4 Челси
    8' Хаверц Кай (0:1)
    10' Пулишич Кристиан (0:2)
    30' Зума Курт (0:3)
(1:3) Бентеке Кристиан 63'    
    78' Пулишич Кристиан (1:4)
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку   29' Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Айю Джордан   76' (Таунсенд Андрос (   76') Миливоевич Лука Ридевальд Жайро   59' (Маккарти Джеймс (   59') Эзе Эберечи   59' (Шлупп Джеффри (   59') Заха Уилфрид Бентеке Кристиан
Запасные: Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин Матета Жан-Филипп
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Зума Курт Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум   76' (Джеймс Рис II (   76') Жоржиньо II   61' (Канте Н'Голо (   61') Ковачич Матео   83' (Зиеш Хаким (   83') Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон Хаверц Кай Пулишич Кристиан
Запасные: Вернер Тимо Эмерсон Палмиери Абрахам Тэмми Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
10 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Кристал Пэлас
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Комментарии (4)
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0
CELTIC FROST
10 Апреля 2021, 21:27

Ни Лестеру, ни Вест Хему делать нечего в ЛЧ. Так что - хороший результат.

0
Gangsta City
10 Апреля 2021, 21:37

Турнирная таблица в конце покажет, кто должен быть в ЛЧ. И Лестер, пока, заслуживает участвовать там. Они потеют и бьются в кровь в этом сезоне за путевку. Они выше, чем Челси с Лфк, а это многого стоит

1
Element-22
10 Апреля 2021, 21:35

молотков точно, думаю, подвинут, а вот дальше будет мясо. Челси отстаёт от Лестера на 2 очка, но у лис завтра матч, так что возьмём 5, а Ливерпуль отстаёт на 4 (возьмём 7), но у команды Роджерса впереди матч с тем же Вест Хэмом, с МЮ, очная битва с пенсами и Тоттенхэм. надеюсь, наоступаются в этих поединках так, что скаузеры и синие их обойдут.

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