«Челси» разгромно победил в матче с «Кристал Пэлас»

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10 Апреля 2021, 21:24,
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После фиаско в матче с «ВБА» (2:5) «Челси» очень уверенно провел матч 31-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». В самом начале матча за полтайма команда Томаса Тухеля устроила сопернику разгром, а ближе к концу забила снова. Дубль у Кристиана Пулишича, еще по голу у Кая Хаверца и Курта Зума - 4:1. «Челси» вернулся в топ-4 после этой игры.
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|1:4
|Челси
|8' Хаверц Кай (0:1)
|10' Пулишич Кристиан (0:2)
|30' Зума Курт (0:3)
|(1:3) Бентеке Кристиан 63'
|78' Пулишич Кристиан (1:4)
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • 29'Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Айю Джордан 76' ( Таунсенд Андрос ( 76') • Миливоевич Лука • Ридевальд Жайро 59' ( Маккарти Джеймс ( 59') • Эзе Эберечи 59' ( Шлупп Джеффри ( 59') • Заха Уилфрид • Бентеке Кристиан
Запасные: Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин • Матета Жан-Филипп
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Зума Курт • Рюдигер Антонио • Хадсон-Одои Каллум 76' ( Джеймс Рис II ( 76') • Жоржиньо II 61' ( Канте Н'Голо ( 61') • Ковачич Матео 83' ( Зиеш Хаким ( 83') • Чилуэлл Бен • Маунт Мэйсон • Хаверц Кай • Пулишич Кристиан
Запасные: Вернер Тимо • Эмерсон Палмиери • Абрахам Тэмми • Алонсо Маркос • Аррисабалага Кепа • Жиру Оливье
10 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Кристал Пэлас
Ни Лестеру, ни Вест Хему делать нечего в ЛЧ. Так что - хороший результат.
Турнирная таблица в конце покажет, кто должен быть в ЛЧ. И Лестер, пока, заслуживает участвовать там. Они потеют и бьются в кровь в этом сезоне за путевку. Они выше, чем Челси с Лфк, а это многого стоит
молотков точно, думаю, подвинут, а вот дальше будет мясо. Челси отстаёт от Лестера на 2 очка, но у лис завтра матч, так что возьмём 5, а Ливерпуль отстаёт на 4 (возьмём 7), но у команды Роджерса впереди матч с тем же Вест Хэмом, с МЮ, очная битва с пенсами и Тоттенхэм. надеюсь, наоступаются в этих поединках так, что скаузеры и синие их обойдут.