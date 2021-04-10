​Тухель: «Агрессивный футбол – часть ДНК «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался после гостевой победы над «Кристал Пэлас» со счётом 4:1.

«Неделю назад всё было плохо. Результат матча с «Вест Бромвичем» [2:5 – прим.] был ужасен, но статистика была не такой плохой. Сегодня мы были очень голодны и полны уверенности. Мы хотели сыграть очень агрессивно. Это хорошо удалось. Агрессивный футбол – часть ДНК «Челси». Сегодня мы это показали.

Конечно, я приехал в Англию, чтобы финишировать в топ-4. Сейчас не время смотреть на конкурентов, у нас собственный путь. Гонка за места в четвёрке будет идти до самого конца», - сказал Тухель Sky Sports.