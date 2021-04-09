Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тухель поделился ожиданиями от матча против «Кристал Пэлас»

09 Апреля 2021, 23:21,

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем против «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» – это физически сильная команда, у которой в атаке играют два ключевых игрока, с которыми нам нужно быть во всеоружии. Нас ожидает тяжёлый выездной матч», - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Челси» состоится завтра, десятого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После тридцати туров подопечные Томаса Тухеля занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера на двадцать три очка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Кристал Пэлас, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола