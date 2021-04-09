Тухель поделился ожиданиями от матча против «Кристал Пэлас»

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09 Апреля 2021, 23:21,
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Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем против «Кристал Пэлас».
«Кристал Пэлас» – это физически сильная команда, у которой в атаке играют два ключевых игрока, с которыми нам нужно быть во всеоружии. Нас ожидает тяжёлый выездной матч», - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
Матч между «Кристал Пэлас» и «Челси» состоится завтра, десятого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После тридцати туров подопечные Томаса Тухеля занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера на двадцать три очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Кристал Пэлас, Томас Тухель