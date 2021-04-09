Тухель поделился ожиданиями от матча против «Кристал Пэлас»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем против «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» – это физически сильная команда, у которой в атаке играют два ключевых игрока, с которыми нам нужно быть во всеоружии. Нас ожидает тяжёлый выездной матч», - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Челси» состоится завтра, десятого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После тридцати туров подопечные Томаса Тухеля занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера на двадцать три очка.