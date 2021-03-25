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«Тоттенхэм» нашёл замену Бэйлу в «Штуттгарте»

25 Марта 2021, 21:39,

«Тоттенхэм» готовится к тому, что в новом сезоне придётся играть без Гарета Бэйла, который по окончанию годичной аренды намерен вернуться в мадридский «Реал». Руководство «шпор» нашло замену валлийцу в лице форварда «Штуттгарта» Николаса Гонсалеса.

Sky Sports сообщает, что 22-летний игрок сборной Аргентины обойдется лондонцам в 30 млн евро, а его контракт со швабами действует до лета 2024 года. Альтернативами Гонсалесу считаются Жонатан Бамба из «Лилля» и Габриэл Менино из «Палмейраса».

31-летний Гарет Бэйл забил 10 голов и трижды ассистировал одноклубникам в 25 матчах сезона в составе «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Штуттгарт
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