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Моуринью: «Тренер тот же, игроки другие»

05 Апреля 2021, 00:24,

В первый раз со второго января «Тоттенхэм» мог вернуться в топ-4 команд Премьер-лиги, но не смог обыграть борющийся за выживание «Ньюкасл» (2:2). Главный тренер команды Жозе Моуринью после игры отметился новым перлом, объясняя причину неудачи: «Тренер тот же, игроки другие».

- Мы трудимся хорошо и работаем усердно. Но есть ошибки, которые я даже не назову ошибками, потому что они относятся к игровым качествам футболистов в моем распоряжении. Возьмем второй гол. Там три момента - подача, выигранный соперником мяч на дальней штанге, и мяч перед воротами, при том, что оба центральных защитника на месте. Нельзя вот так просто разобрать  момент, - заявил в телеэфире португалец после матча.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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