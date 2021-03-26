Моуринью ответил критикам, использовав пример с НАСА

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26 Марта 2021, 16:51,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью всё чаще критикуем за результаты команды в текущем сезоне. «Шпоры» вылетели из Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо», а в Премьер-лиге лишь недавно начали улучшать ситуацию, покинув середину таблицы.
- Не думаю, что любой из вас будет спорить о ракетостроении с парнями из НАСА, но каждый болельщик считает, что может дискутировать о футболе с одним из наиболее авторитетных тренеров мира, - заявил Моуринью Football Daily.
«Тоттенхэм» идет на шестом месте на расстоянии одной победы от зоны Лиги чемпионов. Команда проиграла 9 матчей в чемпионате, это антирекорд, если брать всю карьеру «Особенного».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Величие не дает покоя, троллер всех времен и народов в своем репертуаре....
Да видно, что команда гнёт своё против Маура... Больше всего бесит, как подобное участилось в современном футболе! Особенно, когда Раньери привёл к чемпионству команду, а та через менее чем год сливает итальянца.
Вот это набросил, так набросил)