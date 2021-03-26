Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью ответил критикам, использовав пример с НАСА

26 Марта 2021, 16:51,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью всё чаще критикуем за результаты команды в текущем сезоне. «Шпоры» вылетели из Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо», а в Премьер-лиге лишь недавно начали улучшать ситуацию, покинув середину таблицы.

- Не думаю, что любой из вас будет спорить о ракетостроении с парнями из НАСА, но каждый болельщик считает, что может дискутировать о футболе с одним из наиболее авторитетных тренеров мира, - заявил Моуринью Football Daily.

«Тоттенхэм» идет на шестом месте на расстоянии одной победы от зоны Лиги чемпионов. Команда проиграла 9 матчей в чемпионате, это антирекорд, если брать всю карьеру «Особенного».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
26 Марта 2021, 17:45

Величие не дает покоя, троллер всех времен и народов в своем репертуаре....

0
kalibr
26 Марта 2021, 17:37

Да видно, что команда гнёт своё против Маура... Больше всего бесит, как подобное участилось в современном футболе! Особенно, когда Раньери привёл к чемпионству команду, а та через менее чем год сливает итальянца.

0
altmax
26 Марта 2021, 17:00

Вот это набросил, так набросил)

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