Моуринью ответил критикам, использовав пример с НАСА

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью всё чаще критикуем за результаты команды в текущем сезоне. «Шпоры» вылетели из Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо», а в Премьер-лиге лишь недавно начали улучшать ситуацию, покинув середину таблицы.

- Не думаю, что любой из вас будет спорить о ракетостроении с парнями из НАСА, но каждый болельщик считает, что может дискутировать о футболе с одним из наиболее авторитетных тренеров мира, - заявил Моуринью Football Daily.

«Тоттенхэм» идет на шестом месте на расстоянии одной победы от зоны Лиги чемпионов. Команда проиграла 9 матчей в чемпионате, это антирекорд, если брать всю карьеру «Особенного».