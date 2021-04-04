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Дубля Кейна было недостаточно «Тоттенхэму» для победы над «Ньюкаслом»

04 Апреля 2021, 18:01,

«Тоттенхэм» в случае победы над «Ньюкаслом» мог оказаться в зоне Лиги чемпионов, но команда Жозе Моуринью не достигла цели. В начале игры хозяева просто чудом не пробили Уго Льориса, но все же добились своего, когда неприкрытый Жоэлинтон нанес точный удар у дальней штанги. Тут же партнеры помогли Гарри Кейну оформить дубль и перевернуть ход матча. Во втором тайме могли забивать и те, и другие, но в концовке Джл Уиллок завершил голом штурм ворот «шпор» - 2:2.

«Тоттенхэм» остается пятым.

Протокол игры  
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
(1:0) Жоэлинтон 28'    
    30' Кейн Гарри (1:1)
    34' Кейн Гарри (1:2)
(2:2) Уиллок Джо 85'    
Дубравка Мартин Мёрфи Джейкоб   83' (Манкильо Хави (   83') Крафт Эмиль   79' (Уиллок Джо (   79') Ласcеллс Джамал Дамметт Пол   65' Ритчи Мэтт Альмирон Мигель   85' Шелви Джонджо   71' Лонгстафф Шон Жоэлинтон Гейл Дуайт   71' (Сент-Максимин Аллан (   71')
Запасные: Льюис Джамал Лонгстафф Мэттью Хендрик Джефф Кларк Киран Андерсон Эллиот Дарлоу Карл
Льорис Уго Танганга Джафет   63' Санчес Давинсон Родон Джо Регилон Серхио Ло Чельсо Джовани   45'   88' (Бэйл Гарет (   88') Н'Домбеле Тангай Хёйбьерг Пьер-Эмиль Лукас Моура   64' (Ламела Эрик (   64') Кейн Гарри Винисиус Карлос   46' (Сон Хынмин (   46')
Запасные: Сиссоко Мусса Скарлетт Дейн Дайер Эрик Алли Деле Харт Джо Уинкс Гарри
04 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Ньюкасл, Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
04 Апреля 2021, 18:27

И, что характерно, последний гол в матче забил "канонир". Прощай, Тоттенхэм. Конечно, Арсеналу тоже не сладко, но ваше место на дне. Таково кредо вашего клуба. И в ближайшее время это не поменяется. Не понимаю одного! Почему хорошие игроки, действительно хорошие, все ещё сидят в этом дне и что-то ловят? Тратят свои карьеры впустую? Неужели им не хотелось бы выиграть хотя бы пару трофеев напоследок?

0
Misha_diablo_football
04 Апреля 2021, 18:08

Маур окончательно сдулся как тренер, из курятника тоже его выдворят как вшивую собаку....

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