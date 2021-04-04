Дубля Кейна было недостаточно «Тоттенхэму» для победы над «Ньюкаслом»

«Тоттенхэм» в случае победы над «Ньюкаслом» мог оказаться в зоне Лиги чемпионов, но команда Жозе Моуринью не достигла цели. В начале игры хозяева просто чудом не пробили Уго Льориса, но все же добились своего, когда неприкрытый Жоэлинтон нанес точный удар у дальней штанги. Тут же партнеры помогли Гарри Кейну оформить дубль и перевернуть ход матча. Во втором тайме могли забивать и те, и другие, но в концовке Джл Уиллок завершил голом штурм ворот «шпор» - 2:2.

«Тоттенхэм» остается пятым.