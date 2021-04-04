Дубля Кейна было недостаточно «Тоттенхэму» для победы над «Ньюкаслом»

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04 Апреля 2021, 18:01,
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«Тоттенхэм» в случае победы над «Ньюкаслом» мог оказаться в зоне Лиги чемпионов, но команда Жозе Моуринью не достигла цели. В начале игры хозяева просто чудом не пробили Уго Льориса, но все же добились своего, когда неприкрытый Жоэлинтон нанес точный удар у дальней штанги. Тут же партнеры помогли Гарри Кейну оформить дубль и перевернуть ход матча. Во втором тайме могли забивать и те, и другие, но в концовке Джл Уиллок завершил голом штурм ворот «шпор» - 2:2.
«Тоттенхэм» остается пятым.
Протокол игры
|(1:0) Жоэлинтон 28'
|30' Кейн Гарри (1:1)
|34' Кейн Гарри (1:2)
|(2:2) Уиллок Джо 85'
Дубравка Мартин • Мёрфи Джейкоб 83' ( Манкильо Хави ( 83') • Крафт Эмиль 79' ( Уиллок Джо ( 79') • Ласcеллс Джамал • Дамметт Пол • 65'Ритчи Мэтт • Альмирон Мигель • 85'Шелви Джонджо • 71'Лонгстафф Шон • Жоэлинтон • Гейл Дуайт 71' ( Сент-Максимин Аллан ( 71')
Запасные: Льюис Джамал • Лонгстафф Мэттью • Хендрик Джефф • Кларк Киран • Андерсон Эллиот • Дарлоу Карл
Льорис Уго • Танганга Джафет • 63'Санчес Давинсон • Родон Джо • Регилон Серхио • Ло Чельсо Джовани 45' 88' ( Бэйл Гарет ( 88') • Н'Домбеле Тангай • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Лукас Моура 64' ( Ламела Эрик ( 64') • Кейн Гарри • Винисиус Карлос 46' ( Сон Хынмин ( 46')
Запасные: Сиссоко Мусса • Скарлетт Дейн • Дайер Эрик • Алли Деле • Харт Джо • Уинкс Гарри
04 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Ньюкасл, Гарри Кейн
И, что характерно, последний гол в матче забил "канонир". Прощай, Тоттенхэм. Конечно, Арсеналу тоже не сладко, но ваше место на дне. Таково кредо вашего клуба. И в ближайшее время это не поменяется. Не понимаю одного! Почему хорошие игроки, действительно хорошие, все ещё сидят в этом дне и что-то ловят? Тратят свои карьеры впустую? Неужели им не хотелось бы выиграть хотя бы пару трофеев напоследок?
Маур окончательно сдулся как тренер, из курятника тоже его выдворят как вшивую собаку....