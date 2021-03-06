Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Бёрнли» и «Арсенал» обменялись результативными ошибками и не реализовали уйму моментов

06 Марта 2021, 17:27,

Матч 28-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Арсеналом» получился богатым на опасные и просто курьёзные моменты. Уже в самом дебюте Ник Поуп не справился с не самым сильным ударом в ближний угол от Пьера -Эмерика Обамеянга. «Бёрнли» отыгрался после грубой ошибки Гранита Джаки, который под прессингом выбил мяч в Криса Вуда, круглый срикошетил в сетку. Также у обеих команд было очень шансов изменить счет на табло, включая попадание Николя Пепе и Пабло Мари в штангу незадолго до финального свистка.

Ничья 1:1 оставила «Арсенал» на 10-м, а «Бёрнли» - на 15-м месте.

Протокол игры  
Бёрнли 1:1 Арсенал
    6' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
(1:1) Вуд Крис 39'    
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли   63' (Питерс Эрик (   63'   71') Гудмундссон Йоханн   68' (Брэйди Роберт (   68') Вествуд Эшли Браунхилл Джош Макнил Дуайт Выдра Матей   86' (Родригес Джей (   86') Вуд Крис
Запасные: Данн Джимми Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
Лено Бернд Чамберс Калум Луис Давид Мари Пабло Тирни Киран Парти Томас   81' (Себальос Дани (   81') Джака Гранит Сака Букайо   55' Эдегор Мартин   63' (Ляказетт Александр (   63') Виллиан Боргес   69' (Пепе Николя (   69') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед Райан Мэтт Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Бельерин Эктор Габриэль дос Сантос
06 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Бёрнли
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
06 Марта 2021, 19:00

Одно белое пятно это безудержный Сака, и с натяжкой можно сказать хорошое об Эдегоре....

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