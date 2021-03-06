«Бёрнли» и «Арсенал» обменялись результативными ошибками и не реализовали уйму моментов

|
06 Марта 2021, 17:27,
|
|
Матч 28-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Арсеналом» получился богатым на опасные и просто курьёзные моменты. Уже в самом дебюте Ник Поуп не справился с не самым сильным ударом в ближний угол от Пьера -Эмерика Обамеянга. «Бёрнли» отыгрался после грубой ошибки Гранита Джаки, который под прессингом выбил мяч в Криса Вуда, круглый срикошетил в сетку. Также у обеих команд было очень шансов изменить счет на табло, включая попадание Николя Пепе и Пабло Мари в штангу незадолго до финального свистка.
Ничья 1:1 оставила «Арсенал» на 10-м, а «Бёрнли» - на 15-м месте.
Протокол игры
|6' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
|(1:1) Вуд Крис 39'
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли 63' ( Питерс Эрик ( 63' ) • 71'Гудмундссон Йоханн 68' ( Брэйди Роберт ( 68') • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Выдра Матей 86' ( Родригес Джей ( 86') • Вуд Крис
Запасные: Данн Джимми • Бенсон Джош • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
Лено Бернд • Чамберс Калум • Луис Давид • Мари Пабло • Тирни Киран • Парти Томас 81' ( Себальос Дани ( 81') • Джака Гранит • Сака Букайо • 55'Эдегор Мартин 63' ( Ляказетт Александр ( 63') • Виллиан Боргес 69' ( Пепе Николя ( 69') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед • Райан Мэтт • Холдинг Роб • Мартинелли Габриэл • Бельерин Эктор • Габриэль дос Сантос
06 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Бёрнли
Одно белое пятно это безудержный Сака, и с натяжкой можно сказать хорошое об Эдегоре....