«Бёрнли» и «Арсенал» обменялись результативными ошибками и не реализовали уйму моментов

Матч 28-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Арсеналом» получился богатым на опасные и просто курьёзные моменты. Уже в самом дебюте Ник Поуп не справился с не самым сильным ударом в ближний угол от Пьера -Эмерика Обамеянга. «Бёрнли» отыгрался после грубой ошибки Гранита Джаки, который под прессингом выбил мяч в Криса Вуда, круглый срикошетил в сетку. Также у обеих команд было очень шансов изменить счет на табло, включая попадание Николя Пепе и Пабло Мари в штангу незадолго до финального свистка.

Ничья 1:1 оставила «Арсенал» на 10-м, а «Бёрнли» - на 15-м месте.