​Джака – «лидер» АПЛ по результативным ошибкам

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06 Марта 2021, 17:44,
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В субботу «Арсенал» в очередной раз разочаровал своих болельщиков, добившись лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Бёрнли». Лондонцы пропустили гол после грубой ошибки Гранита Джаки.
Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, с момента своего перехода в «Арсенал» Джака сделал больше результативных ошибок, чем любой другой полевой игрок в Премьер-лиге. Сразу восемь грубых ошибок швейцарца приводили к голам соперников.
Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года.
«Арсенал» занимает только десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги на текущую минуту.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Гранит Джака
Джака как кот в мешке не знаешь чего ожидать от него: желтой карточки, удаления, драки, сумашедшего гола, ассиста или привоза в свои ворота.... Кто его выбрал капитаном ???....