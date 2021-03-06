Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Джака – «лидер» АПЛ по результативным ошибкам

06 Марта 2021, 17:44,

В субботу «Арсенал» в очередной раз разочаровал своих болельщиков, добившись лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Бёрнли». Лондонцы пропустили гол после грубой ошибки Гранита Джаки.

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, с момента своего перехода в «Арсенал» Джака сделал больше результативных ошибок, чем любой другой полевой игрок в Премьер-лиге. Сразу восемь грубых ошибок швейцарца приводили к голам соперников.

Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года.

«Арсенал» занимает только десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги на текущую минуту.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Гранит Джака
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
06 Марта 2021, 18:58

Джака как кот в мешке не знаешь чего ожидать от него: желтой карточки, удаления, драки, сумашедшего гола, ассиста или привоза в свои ворота.... Кто его выбрал капитаном ???....

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