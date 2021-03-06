​Джака – «лидер» АПЛ по результативным ошибкам

В субботу «Арсенал» в очередной раз разочаровал своих болельщиков, добившись лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Бёрнли». Лондонцы пропустили гол после грубой ошибки Гранита Джаки.

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, с момента своего перехода в «Арсенал» Джака сделал больше результативных ошибок, чем любой другой полевой игрок в Премьер-лиге. Сразу восемь грубых ошибок швейцарца приводили к голам соперников.

Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года.

«Арсенал» занимает только десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги на текущую минуту.