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​Артета высказался после ничьей с «Бёрнли»

06 Марта 2021, 18:29,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Бёрнли» (1:1).

«Если вы не реализовываете свои моменты, если вы дарите гол сопернику, и если вы не получаете решения правильного решения арбитра в нужный момент, сложно добиться результата. Когда ты доминируешь и создаёшь моменты, тебе нужно забить два-три гола, чтобы решить игру. Мы же попадали в каркас, соперники выносили мяч с «ленточки»… Они хорошо обороняются, поэтому мы не получили три очка.

Игра рукой в штрафной «Бёрнли»? Если там не было пенальти, то пускай кто-то придёт к нам на тренировку и объяснит, что такой игра рукой», - рассказал Артета BBC Match of the Day.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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