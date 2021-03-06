​Артета высказался после ничьей с «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Бёрнли» (1:1).

«Если вы не реализовываете свои моменты, если вы дарите гол сопернику, и если вы не получаете решения правильного решения арбитра в нужный момент, сложно добиться результата. Когда ты доминируешь и создаёшь моменты, тебе нужно забить два-три гола, чтобы решить игру. Мы же попадали в каркас, соперники выносили мяч с «ленточки»… Они хорошо обороняются, поэтому мы не получили три очка.

Игра рукой в штрафной «Бёрнли»? Если там не было пенальти, то пускай кто-то придёт к нам на тренировку и объяснит, что такой игра рукой», - рассказал Артета BBC Match of the Day.