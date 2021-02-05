Лингард прокомментировал свой успешный дебют за «Вест Хэм»

Новичок лондонского «Вест Хэма» Джесси Лингард прокомментировал свой дебют в составе «молотобойцев». В победном поединке против бирмингемской «Астон Виллы» (3:1) вингер отметился двумя голами.

«Очень люблю играть в футбол. Перед началом встречи улыбка не сходила с моего лица, ведь я давно не появлялся на поле. У меня был прекрасный эмоциональный фон. Это помогло мне дважды отметиться в прошедшем матче. Вся команда выложилась на 100%, чтобы добиться победы», - цитирует Лингарда пресс-служба клуба.

Джесси перешел в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

После 22 туров АПЛ лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице.