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Лингард прокомментировал свой успешный дебют за «Вест Хэм»

05 Февраля 2021, 09:59,

Global Look Press

Новичок лондонского «Вест Хэма» Джесси Лингард прокомментировал свой дебют в составе «молотобойцев». В победном поединке против бирмингемской «Астон Виллы» (3:1) вингер отметился двумя голами.

«Очень люблю играть в футбол. Перед началом встречи улыбка не сходила с моего лица, ведь я давно не появлялся на поле. У меня был прекрасный эмоциональный фон. Это помогло мне дважды отметиться в прошедшем матче. Вся команда выложилась на 100%, чтобы добиться победы», - цитирует Лингарда пресс-служба клуба.

Джесси перешел в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

После 22 туров АПЛ лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
05 Февраля 2021, 12:58

..ну тут напрашиваются только два вывода-либо Лингардиньо пинал х...,наподобие недавнего Польки(не зря они лепчие кенты по пиару),либо играть за такой гранд как МЮ-было сверх Лингарда возможностей и сил.В любом случае-успехов тебе,наш воспитанник,надеюсь тебя заберут с потрохами по окончании аренды.

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