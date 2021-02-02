Мойес: «Мы пытались найти нападающего, но игроки, которых мы хотели, были недоступны»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, почему клуб так и не смог подписать нападающего на замену ушедшему в «Аякс» Себастьяну Алле.

«У нас были деньги, чтобы их потратить, но мы уже не стараемся идти по тому же пути, что и раньше. Я не собираюсь подписывать игроков, чтобы успокоить людей», - заявил шотландец, сообщает BBC Sport. «Мы пытались найти нападающего, но игроки, которых мы хотели, были недоступны».

В текущем сезоне «Вест Хэм» занимает пятую строчку в английской Премьер-лиге после 21 игры, набрав 35 очков. От зоны Лиги чемпионов коллектив Дэвида Мойеса отделяет всего четыре балла.