Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мойес: «Мы пытались найти нападающего, но игроки, которых мы хотели, были недоступны»

02 Февраля 2021, 21:02,

Global Look Press

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, почему клуб так и не смог подписать нападающего на замену ушедшему в «Аякс» Себастьяну Алле. 

«У нас были деньги, чтобы их потратить, но мы уже не стараемся идти по тому же пути, что и раньше. Я не собираюсь подписывать игроков, чтобы успокоить людей», - заявил шотландец, сообщает BBC Sport. «Мы пытались найти нападающего, но игроки, которых мы хотели, были недоступны».

В текущем сезоне «Вест Хэм» занимает пятую строчку в английской Премьер-лиге после 21 игры, набрав 35 очков. От зоны Лиги чемпионов коллектив Дэвида Мойеса отделяет всего четыре  балла. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Апл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола