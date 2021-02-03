Артета – об удалении Луиса: «Я не вижу здесь контакта»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о красной карточке Давида Луиса в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Я не знаю, видели ли арбитры эпизод с Луисом с других ракурсов или нет, но я в любом случае уже ничего не могу изменить. Они приняли важное решение, если оно верное, то я принесу свои извинения судьям, но я не вижу контакта в эпизоде с Луисом, это очень расстраивает, потому что игра полностью перевернулась.

Красная карточка Лено? Он принимает решения за доли секунды, конечно, он пытался остановить мяч, ничего с этим не поделать», - цитирует испанского специалиста Football London.