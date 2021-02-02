Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моутинью стал третьим по возрасту игроком, забившим в этом сезоне АПЛ

02 Февраля 2021, 22:39,

Global Look Press

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью стал третьим по возрасту игроком, забившим в этом сезоне английской Премьер-лиги. Он забил в матче 22-го тура против «Арсенала» в возрасте 34 лет и 187 дней.

Единственными игроками, отличившимися в этом сезоне будучи старше португальца, стали центральный защитник «Челси» Тьяго Силва (36 лет и 90 дней) и нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп (34 года и 342 дня).

В текущем сезоне Жоау Моутинью провёл за «Вулверхэмптон» 19 матчей в английской Премьер-лиге и забил один мяч. «Волки» перед игрой с «Арсеналом» располагались на 14-м месте. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Вулверхэмптон, Апл, Жоау Моутинью
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
02 Февраля 2021, 23:13
раз в 34 года и 187 дней плюнул и попал .... не ищите логике в этом матче
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