Моутинью стал третьим по возрасту игроком, забившим в этом сезоне АПЛ

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью стал третьим по возрасту игроком, забившим в этом сезоне английской Премьер-лиги. Он забил в матче 22-го тура против «Арсенала» в возрасте 34 лет и 187 дней.

Единственными игроками, отличившимися в этом сезоне будучи старше португальца, стали центральный защитник «Челси» Тьяго Силва (36 лет и 90 дней) и нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп (34 года и 342 дня).

В текущем сезоне Жоау Моутинью провёл за «Вулверхэмптон» 19 матчей в английской Премьер-лиге и забил один мяч. «Волки» перед игрой с «Арсеналом» располагались на 14-м месте.