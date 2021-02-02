«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»

Удачная серия результатов «Арсенала» подошла к концу в 22-м туре Премьер-лиги, где «канониры» гостили у «Вулверхэмптона». «Канониры» провели отличный первый тайм и подавили соперника. Уже в дебюте Букайо Сака сначала запустил мяч в дальнюю штангу, а вскоре его точный удар отменил ВАР - вне игры. В середине тайма голкипер помешал забить Николя Пепе, но он вскоре идеально завершил красивый сольный прорыв.

Всё пропало для «Арсенала» на 45-й минуте, когда Давид Луис был удален за фол последней надежды, а соперник забил пенальти. А сразу после перерыва гол-шедевр соорудил Жоау Моутинью, зарядив издали в девятку. Ситуация для лондонцев усложнилась, когда вратарь Бернд Лено сорвал атаку противника, рукой выбив мяч в аут. Это было вне штрафной, поэтому тут же в руке арбитра появилась еще одна красная карточка - 2:1.

В параллельном матче с таким же счетом сыграли аутсайдеры «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».