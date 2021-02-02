«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»

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02 Февраля 2021, 22:57,
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Удачная серия результатов «Арсенала» подошла к концу в 22-м туре Премьер-лиги, где «канониры» гостили у «Вулверхэмптона». «Канониры» провели отличный первый тайм и подавили соперника. Уже в дебюте Букайо Сака сначала запустил мяч в дальнюю штангу, а вскоре его точный удар отменил ВАР - вне игры. В середине тайма голкипер помешал забить Николя Пепе, но он вскоре идеально завершил красивый сольный прорыв.
Всё пропало для «Арсенала» на 45-й минуте, когда Давид Луис был удален за фол последней надежды, а соперник забил пенальти. А сразу после перерыва гол-шедевр соорудил Жоау Моутинью, зарядив издали в девятку. Ситуация для лондонцев усложнилась, когда вратарь Бернд Лено сорвал атаку противника, рукой выбив мяч в аут. Это было вне штрафной, поэтому тут же в руке арбитра появилась еще одна красная карточка - 2:1.
В параллельном матче с таким же счетом сыграли аутсайдеры «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».
|Вулверхэмптон
|2:1
|Арсенал
|32' Пепе Николя (0:1)
|(1:1) Невеш Рубен 45'
|(2:1) Моутинью Жоау 49'
|41' Филлипс Мэтт (0:1)
|(1:1) Богл Джейден 56'
|(2:1) Шарп Билли 73'
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Вулверхэмптон
На судью я бы всё не валил...статистика-у Луиза 6 привозов пенальти.а он как в любимчиках у Артеты,лидер в раздевалке и т.д.Челси не зря от него избавился.хорошая игра команды в 1-ом тайме,и всё на смарку из-за 1 игрока.после таких проигрышей и задумываются хорошие игроки об уходе.Артета делай выводы.
Шеффилд прет по графику лидеров. Жаль. поздновато уже. наверное. В прошлом сезоне хорошо играли. И вот опять вдруг проснулись.
Да уж - такого обсиралова давненько не было. Теперь впадем в трех матчевую депрессию и к марту выйдем из пике
Матч просто самое настоящее днище, вместе с судьёй. Я не знаю, как он назначил пенальти, если контакта не было. Я смотрел повторы, я же не слепой! Ничего там не было! Поусон просто сломал игру и всё. До этого вертели Вулверхэмптон как хотели, Пепе радует своей игрой. Лено, правда, непростительную ошибку совершил, но ей предшествовала ошибка Поусона, и если бы её не было, Лено бы так авантюрно и необдуманно не пошёл на мяч. А так, конечно, матч лол полный. Вот так судьи и ломают игру, не оспариваю вторую красную карточку и отменённый первый гол при этом. Но даже в равных эпизодах игрокам Арсенала отрывали ноги и ничего не давали, а за лёгкие толчки игрокам Арсенала давали жёлтые. Поусону в самый раз в РПЛ работать.