Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»

02 Февраля 2021, 22:57,

Global Look Press

Удачная серия результатов «Арсенала» подошла к концу в 22-м туре Премьер-лиги, где «канониры» гостили у «Вулверхэмптона». «Канониры» провели отличный первый тайм и подавили соперника. Уже в дебюте Букайо Сака сначала запустил мяч в дальнюю штангу, а вскоре его точный удар отменил ВАР - вне игры. В середине тайма голкипер помешал забить Николя Пепе, но он вскоре идеально завершил красивый сольный прорыв.

Всё пропало для «Арсенала» на 45-й минуте, когда Давид Луис был удален за фол последней надежды, а соперник забил пенальти. А сразу после перерыва гол-шедевр соорудил Жоау Моутинью, зарядив издали в девятку. Ситуация для лондонцев усложнилась, когда вратарь Бернд Лено сорвал атаку противника, рукой выбив мяч в аут. Это было вне штрафной, поэтому тут же в руке арбитра появилась еще одна красная карточка - 2:1.

В параллельном матче с таким же счетом сыграли аутсайдеры «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал
    32' Пепе Николя (0:1)
(1:1) Невеш Рубен 45'    
(2:1) Моутинью Жоау 49'    
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Коди Конор Боли Вийи Килман Макс   28' Невеш Рубен   47'   74' (Дендонкер Леандер (   74') Моутинью Жоау   13' Траоре Адама Поденсе Даниэл   62' (Витинью II (   62') Нету Педру Виллиан Жозе   90' (Силва Фабио (   90')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Ричардс Льюис Хувер Ки-Джана Отасоуи Оуэн Радди Джон
Лено Бернд   72' Бельерин Эктор Холдинг Роб Луис Давид   45' Седрик Соареш Парти Томас   41'   75' (Рунарссон Рунар (   75') Джака Гранит   62' Сака Букайо Смит-Роу Эмил Пепе Николя   61' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   61') Ляказетт Александр   46' (Габриэль дос Сантос (   46')
Запасные: Эльнени Мохамед Мартинелли Габриэл Эдегор Мартин Себальос Дани Чамберс Калум Виллиан Боргес
02 февраля. Стадион "Молинью".
Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич
    41' Филлипс Мэтт (0:1)
(1:1) Богл Джейден 56'    
(2:1) Шарп Билли 73'    
Ремсдейл Арон Башам Крис Иган Джон Ампаду Этан Бэлдок Джордж   44' (Лоу Макс (   44') Ландстрем Джон Норвуд Оливер   46' (Макбарни Оливер (   46') Флек Джон   83' Богл Джейден Макголдрик Дэвид   85' Шарп Билли   86' (Бёрк Оливер (   86')
Запасные: Брюстер Риан Брайан Кин Брант Зак Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли Iliman Ndiaye
Джонстон Сэм О'Ши Дара Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл Таунсед Конор Филлипс Мэтт   74' (Галлахер Конор (   74') Ливермор Джейк Снодграсс Роберт Перейра Матеус Робинсон Каллум   68' (Ахерн-Грант Карлан (   68') Диань Мбайе   68' (Робсон-Кану Хэл (   68')
Запасные: Сойерс Ромен Иванович Бранислав Баттон Дэвид Гиббс Киран Пелтьер Ли Ферлонг Дарнелл
02 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Вулверхэмптон
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Комментарии (5)
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0
balovik
02 Февраля 2021, 23:54

На судью я бы всё не валил...статистика-у Луиза 6 привозов пенальти.а он как в любимчиках у Артеты,лидер в раздевалке и т.д.Челси не зря от него избавился.хорошая игра команды в 1-ом тайме,и всё на смарку из-за 1 игрока.после таких проигрышей и задумываются хорошие игроки об уходе.Артета делай выводы.

0
CELTIC FROST
02 Февраля 2021, 23:42

Шеффилд прет по графику лидеров. Жаль. поздновато уже. наверное. В прошлом сезоне хорошо играли. И вот опять вдруг проснулись.

0
fireland
02 Февраля 2021, 23:14
А Шеффилд просыпается тем временем. Да и Большой Сэм, походу все же вылетит. Надо было ВБА Тони Пьюлиса возвращать. Вот уж он вытаскивал из самых безнадежных ситуаций.
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0
LMI
02 Февраля 2021, 23:11

Да уж - такого обсиралова давненько не было. Теперь впадем в трех матчевую депрессию и к марту выйдем из пике

1
Super fanat
02 Февраля 2021, 23:08

Матч просто самое настоящее днище, вместе с судьёй. Я не знаю, как он назначил пенальти, если контакта не было. Я смотрел повторы, я же не слепой! Ничего там не было! Поусон просто сломал игру и всё. До этого вертели Вулверхэмптон как хотели, Пепе радует своей игрой. Лено, правда, непростительную ошибку совершил, но ей предшествовала ошибка Поусона, и если бы её не было, Лено бы так авантюрно и необдуманно не пошёл на мяч. А так, конечно, матч лол полный. Вот так судьи и ломают игру, не оспариваю вторую красную карточку и отменённый первый гол при этом. Но даже в равных эпизодах игрокам Арсенала отрывали ноги и ничего не давали, а за лёгкие толчки игрокам Арсенала давали жёлтые. Поусону в самый раз в РПЛ работать.

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