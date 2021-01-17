Моуринью: «Мы должны были забивать больше голов в первом тайме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Шефиилд Юнайтед» (3:1).

«Шеффилду» нравится доминировать на поле, доставлять сопернику неприятности и играть через фланги, нам удалось сломить их сопротивление – это здорово.

Мы должны были забивать больше голов в первом тайме, потому что полностью переигрывали их. Глупая ошибка привела к пропущенному голу, этот момент оживил соперника, хорошо, что мы почти сразу же восстановили преимущество в два гола», - цитирует португальского специалиста BBC.

«Тоттенхэм» набрал 33 очка в восемнадцати турах и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.