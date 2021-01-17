Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» легко разобрался с главным аутсайдером

17 Января 2021, 18:56,

Global Look Press

Матч 18-го тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм» удачно сложился для гостей с первых минут. Серж Орье быстро открыл счет после подачи углового. Тут же Хынмин Сон мог удвоить результат, но навесной удар пришелся в штангу, а в конце первого тайма «шпоры» практически сняли все вопросы очередным голом Гарри Кейна. Во втором тайме команды за три минуты забили по голу, и «Тоттенхэм» с 33 очками в активе настиг «Ливерпуль» на третьем месте.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
    5' Орье Серж (0:1)
    40' Кейн Гарри (0:2)
(1:2) Макголдрик Дэвид 59'    
    62' Н'Домбеле Тангай (1:3)
Ремсдейл Арон Башам Крис   74' (Шарп Билли (   74') Иган Джон   86' Ампаду Этан   90' Богл Джейден Ландстрем Джон   50' Норвуд Оливер   23'   67' (Брайан Кин (   67') Флек Джон Стивенс Энда Макголдрик Дэвид Бёрк Оливер   71' (Брюстер Риан (   71')
Запасные: Бэлдок Джордж Лоу Макс Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли
Льорис Уго Родон Джо Дайер Эрик Дэвис Бен Орье Серж Хёйбьерг Пьер-Эмиль Н'Домбеле Тангай Регилон Серхио   90' (Санчес Давинсон (   90') Бергвейн Стевен   87' (Лукас Моура (   87') Кейн Гарри Сон Хынмин   90' (Винисиус Карлос (   90')
Запасные: Ламела Эрик Бэйл Гарет Сиссоко Мусса Алдервейрельд Тоби Харт Джо Фернандеш Жедсон
17 января. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед
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