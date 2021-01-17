«Тоттенхэм» легко разобрался с главным аутсайдером

Матч 18-го тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм» удачно сложился для гостей с первых минут. Серж Орье быстро открыл счет после подачи углового. Тут же Хынмин Сон мог удвоить результат, но навесной удар пришелся в штангу, а в конце первого тайма «шпоры» практически сняли все вопросы очередным голом Гарри Кейна. Во втором тайме команды за три минуты забили по голу, и «Тоттенхэм» с 33 очками в активе настиг «Ливерпуль» на третьем месте.