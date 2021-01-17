«Тоттенхэм» легко разобрался с главным аутсайдером

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17 Января 2021, 18:56,
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Матч 18-го тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм» удачно сложился для гостей с первых минут. Серж Орье быстро открыл счет после подачи углового. Тут же Хынмин Сон мог удвоить результат, но навесной удар пришелся в штангу, а в конце первого тайма «шпоры» практически сняли все вопросы очередным голом Гарри Кейна. Во втором тайме команды за три минуты забили по голу, и «Тоттенхэм» с 33 очками в активе настиг «Ливерпуль» на третьем месте.
Протокол игры
|5' Орье Серж (0:1)
|40' Кейн Гарри (0:2)
|(1:2) Макголдрик Дэвид 59'
|62' Н'Домбеле Тангай (1:3)
Ремсдейл Арон • Башам Крис 74' ( Шарп Билли ( 74') • Иган Джон • 86'Ампаду Этан • 90'Богл Джейден • Ландстрем Джон • 50'Норвуд Оливер 23' 67' ( Брайан Кин ( 67') • Флек Джон • Стивенс Энда • Макголдрик Дэвид • Бёрк Оливер 71' ( Брюстер Риан ( 71')
Запасные: Бэлдок Джордж • Лоу Макс • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли
Льорис Уго • Родон Джо • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Орье Серж • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Н'Домбеле Тангай • Регилон Серхио 90' ( Санчес Давинсон ( 90') • Бергвейн Стевен 87' ( Лукас Моура ( 87') • Кейн Гарри • Сон Хынмин 90' ( Винисиус Карлос ( 90')
Запасные: Ламела Эрик • Бэйл Гарет • Сиссоко Мусса • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо • Фернандеш Жедсон
17 января. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед