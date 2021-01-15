Моуринью рассказал о ситуации с Бэйлом

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15 Января 2021, 21:16,
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о положении в клубе вингера Гарета Бэйла, арендованного до конца сезона у мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
«Гарет - арендованный до конца сезона игрок. Не было ни секунды обсуждения, чтобы оставить его на следующий сезон», - заявил наставник «Тоттенхэма».
В текущем сезоне Гарет Бэйл провёл за лондонцев во всех турнирах 12 матчей и отметился тремя голами. «Тоттенхэм» на данный момент располагается на шестой строчке в английской Премьер-лиге с 30 очками после 17 туров. У «Тоттенхэма» остаётся право на продление аренды или выкуп валлийца.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэйл, Апл
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