Моуринью рассказал о ситуации с Бэйлом

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о положении в клубе вингера Гарета Бэйла, арендованного до конца сезона у мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

«Гарет - арендованный до конца сезона игрок. Не было ни секунды обсуждения, чтобы оставить его на следующий сезон», - заявил наставник «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Гарет Бэйл провёл за лондонцев во всех турнирах 12 матчей и отметился тремя голами. «Тоттенхэм» на данный момент располагается на шестой строчке в английской Премьер-лиге с 30 очками после 17 туров. У «Тоттенхэма» остаётся право на продление аренды или выкуп валлийца.