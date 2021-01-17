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Кейн – о победе над «Шеффилд Юнайтед»: «Важно сохранить такой же настрой и на следующие матчи»

17 Января 2021, 19:33,

Global Look Press

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:1) в девятнадцатом туре чемпионата Англии.

«Мы хорошо прессинговали в самом начале матча и забили отличный гол. Сегодня мы сыграли здорово.

Мы часто пропускаем второй гол сразу же после того, как забиваем, но сегодня этого не произошло, команда счастлива. Важно сохранить такой же настрой, если мы хотим продолжать бороться за чемпионство. Будем готовиться к следующему матчу», - цитирует Кейна BBC.

Сегодняшняя победа позволила «Тоттенхэму» подняться на промежуточное четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Шеффилд Юнайтед
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