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«Тоттенхэм» не смог вырвать победу над «Фулхэмом» в яркой борьбе

14 Января 2021, 01:08,

Global Look Press

Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» получился весьма событийным. Уже в первой четверти игры «шпоры» имели ряд моментов, но Альфонс Ареоля справлялся с опасными ударами. И все же давление привело к голу, после подачи Серхио Регилона Гарри Кейн в падении головой переправил мяч в сетку. Гости хорошо огрызались, но основные моменты все равно создавала команда Жозе Моуринью, Хынмин Сон зарядил в штангу, а в ответной атаке Иван Кавалейру ударом головой сравнял счет. После этого Уго Льорис спас команду от верного гола, а «шпоры» забили из офсайда.

Итог 1:1, и «Тоттенхэм» не смог настичь группу команд на третьем месте.

Протокол игры  
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
(1:0) Кейн Гарри 25'    
    74' Кавалейру Иван (1:1)
Льорис Уго Орье Серж Санчес Давинсон Дайер Эрик Регилон Серхио Уинкс Гарри   75' (Ламела Эрик (   75') Хёйбьерг Пьер-Эмиль   64' Сиссоко Мусса Н'Домбеле Тангай   81' (Винисиус Карлос (   81') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен Доэрти Мэтт Бэйл Гарет Лукас Моура Алли Деле Алдервейрельд Тоби Харт Джо
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким   90' Адарабиойо Олуватосин Тете Кенни   67' (Лукмен Адемола (   67') Рид Харрисон Замбо-Ангисса Андре-Франк   18' Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен   90' (Онома Джошуа (   90') Рид Бобби Кавалейру Иван   87' (Камара Абубакар (   87')
Запасные: Родак Марек Конголо Теренс Гектор Майкл Брайан Джо Рим Тим Кебано Нескенс
13 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм
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Комментарии (1)
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0
Oleg-Chelsea
14 Января 2021, 01:25

Все Маур великий, но счастливый... Сыграть в ничью с Фулхэмом - равносильно, что проиграть. Ну так нельзя(((

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