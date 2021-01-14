«Тоттенхэм» не смог вырвать победу над «Фулхэмом» в яркой борьбе

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14 Января 2021, 01:08,
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Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» получился весьма событийным. Уже в первой четверти игры «шпоры» имели ряд моментов, но Альфонс Ареоля справлялся с опасными ударами. И все же давление привело к голу, после подачи Серхио Регилона Гарри Кейн в падении головой переправил мяч в сетку. Гости хорошо огрызались, но основные моменты все равно создавала команда Жозе Моуринью, Хынмин Сон зарядил в штангу, а в ответной атаке Иван Кавалейру ударом головой сравнял счет. После этого Уго Льорис спас команду от верного гола, а «шпоры» забили из офсайда.
Итог 1:1, и «Тоттенхэм» не смог настичь группу команд на третьем месте.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри 25'
|74' Кавалейру Иван (1:1)
Льорис Уго • Орье Серж • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Уинкс Гарри 75' ( Ламела Эрик ( 75') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 64'Сиссоко Мусса • Н'Домбеле Тангай 81' ( Винисиус Карлос ( 81') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен • Доэрти Мэтт • Бэйл Гарет • Лукас Моура • Алли Деле • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • 90'Адарабиойо Олуватосин • Тете Кенни 67' ( Лукмен Адемола ( 67') • Рид Харрисон • Замбо-Ангисса Андре-Франк • 18'Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен 90' ( Онома Джошуа ( 90') • Рид Бобби • Кавалейру Иван 87' ( Камара Абубакар ( 87')
Запасные: Родак Марек • Конголо Теренс • Гектор Майкл • Брайан Джо • Рим Тим • Кебано Нескенс
13 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Фулхэм
Все Маур великий, но счастливый... Сыграть в ничью с Фулхэмом - равносильно, что проиграть. Ну так нельзя(((