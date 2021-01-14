«Тоттенхэм» не смог вырвать победу над «Фулхэмом» в яркой борьбе

Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» получился весьма событийным. Уже в первой четверти игры «шпоры» имели ряд моментов, но Альфонс Ареоля справлялся с опасными ударами. И все же давление привело к голу, после подачи Серхио Регилона Гарри Кейн в падении головой переправил мяч в сетку. Гости хорошо огрызались, но основные моменты все равно создавала команда Жозе Моуринью, Хынмин Сон зарядил в штангу, а в ответной атаке Иван Кавалейру ударом головой сравнял счет. После этого Уго Льорис спас команду от верного гола, а «шпоры» забили из офсайда.

Итог 1:1, и «Тоттенхэм» не смог настичь группу команд на третьем месте.