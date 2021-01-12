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​Тренер «Фулхэма» возмущён поздним назначением игры с «Тоттенхэмом»

12 Января 2021, 16:16,

twitter.com

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер отреагировал на тот факт, что в среду команде придётся сыграть с «Тоттенхэмом» матч Премьер-лиги, который ранее был перенесён.

Напомним, в среду «шпоры» должны были сыграть против «Астон Виллы», но из-за коронавируса в клубе из Бирмингема соперника команде Жозе Моуринью заменили.

«В понедельник в 09:30 нам сказали, что мы должны заменить «Астон Виллу». Обычно я последним жалуюсь или ною по поводу расписания, но когда Премьер-лига назначает игру так поздно – это скандальная ситуация», - сказал Паркер на пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» стартует тринадцатого января в 23:15 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм, Скотт Паркер
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