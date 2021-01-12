​Моуринью отреагировал на недовольство «Фулхэма» поздним назначением матча

В понедельник в расписании Премьер-лиги Англии на ближайшую среду произошли изменения. Матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» был перенесён из-за вспышки коронавируса в стане команды из Бирмингема, зато был назначен матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм», который должен был пройти тридцатого декабря и переносился.

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер выразил недовольство столь поздним назначением игры. Его ближайший оппонент Жозе Моуринью не понимает этого недовольства.

«Фулхэм» уведомили об игре за двое суток? Вы серьёзно? У них есть 48 часов, чтобы подготовиться к матчу, а мне недавно сказали, что игра с ними не состоится за два часа до стартового свистка», - сказал Моуринью на пресс-конференции.