Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Моуринью отреагировал на недовольство «Фулхэма» поздним назначением матча

12 Января 2021, 17:26,

Global Look Press

В понедельник в расписании Премьер-лиги Англии на ближайшую среду произошли изменения. Матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» был перенесён из-за вспышки коронавируса в стане команды из Бирмингема, зато был назначен матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм», который должен был пройти тридцатого декабря и переносился.

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер выразил недовольство столь поздним назначением игры. Его ближайший оппонент Жозе Моуринью не понимает этого недовольства.

«Фулхэм» уведомили об игре за двое суток? Вы серьёзно? У них есть 48 часов, чтобы подготовиться к матчу, а мне недавно сказали, что игра с ними не состоится за два часа до стартового свистка», - сказал Моуринью на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Фулхэм
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