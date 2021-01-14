Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью высказался об упущенной победе над «Фулхэмом»

14 Января 2021, 08:26,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после перенесенного поединка 16-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Опять мы пропустили мяч, которого вполне можно было избежать. Нужно признать, что во второй половине матча соперник играл с огромным рвением. «Фулхэм» проигрывал и стремился восстановить равновесие. Больше мне нечего сказать», - передает слова португальского тренера издание BBC Sport.

После 17 туров Премьер-лиги «шпоры» набрали 30 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
14 Января 2021, 10:26

В АПЛ никогда нельзя расслабляться и терять бдительность. Уж не Моуру ли про это не знать :) А так Фулхэм подсуетился и заслужил результат, который на табло.

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