Моуринью высказался об упущенной победе над «Фулхэмом»

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14 Января 2021, 08:26,
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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после перенесенного поединка 16-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Опять мы пропустили мяч, которого вполне можно было избежать. Нужно признать, что во второй половине матча соперник играл с огромным рвением. «Фулхэм» проигрывал и стремился восстановить равновесие. Больше мне нечего сказать», - передает слова португальского тренера издание BBC Sport.
После 17 туров Премьер-лиги «шпоры» набрали 30 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью
В АПЛ никогда нельзя расслабляться и терять бдительность. Уж не Моуру ли про это не знать :) А так Фулхэм подсуетился и заслужил результат, который на табло.