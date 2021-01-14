Моуринью высказался об упущенной победе над «Фулхэмом»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после перенесенного поединка 16-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Опять мы пропустили мяч, которого вполне можно было избежать. Нужно признать, что во второй половине матча соперник играл с огромным рвением. «Фулхэм» проигрывал и стремился восстановить равновесие. Больше мне нечего сказать», - передает слова португальского тренера издание BBC Sport.

После 17 туров Премьер-лиги «шпоры» набрали 30 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.