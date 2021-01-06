Сульшер ответил Клоппу: «Не считаю пенальти «Ливерпуля», меня это не волнует»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», ответил на недавнее высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Немец заявил, что манкунианцы за последние два года пробили больше пенальти, чем его команда за пять лет.

«Я не считал, сколько пенальти пробил «Ливерпуль». Если им интересно тратить на это время, пускай. Но меня это не интересует.

Может, это способ повлиять на арбитров. Меня это не волнует», - приводит слова тренера издание Goal.

После 17 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 33 очка и лидирует в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» (33) занимает вторую строчку, уступая мерсисайдцам по дополнительным показателям.