Тренер «Вулверхэмптона»: «У Мэйсона нет качеств для того, чтобы работать на матчах Премьер-лиги»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту обрушился с критикой на арбитра матча с «Бёрнли» (1:2).

- Все матчи, которые судит Ли Мэйсон, проходят о одному сценарию. Ему нужно стать лучше. Претензия к не к решениям в самых важных эпизодах, а к тому, как он руководит игрой. Мне бы не хотелось увидеть его снова. Я ему так и сказал, что надеюсь больше не слышать его свистка. У Мэйсона не получается контролировать игроков и нет качеств для того, чтобы работать на матчах Премьер-лиги, - заявил наставник после матча.

Ли Мэйсону 49 лет, матчи АПЛ он судит с 2006 года. В текущем сезоне рефери работал на 10 матчах Премьер-лиги и Чемпионшипа.