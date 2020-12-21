«Бёрнли» выбрался из зоны вылета после победы над «Вулверхэмптоном»

Казалось безнадёжный аутсайдер Премьер-лиги «Бёрнли» набирает ход. В 13-м туре «бордовые» принимали дома крепкий «Вулверхэмптон» и отпраздновали третью победу в шести последних матчах. На 35-й минуте после подачи Чарли Тэйлора от лицевой линии у чужих ворот здорово сыграл головой Эшли Барнс. Сразу после перерыва Джош Браунхилл дальним ударом сотряс перекладину ворот гостей, а в следующей атаке после рикошета от защитника Крис Вуд в упор забил второй гол. Гости ответили голом престижа Фабио Силвы с пенальти на предпоследней минуте - 2:1.

«Бёрнли» покинул зону вылета и на очко отстает от «Арсенала». «Волки» - 11-е.