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​Роджерс: «Могли победить «Тоттенхэм» ещё крупнее»

20 Декабря 2020, 21:31,

Global Look Press

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает заслуженной победу над «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии. «Лисы» победили на выезде со счетом 2:0.

- Мы контролировали ход игры в первом тайме и выглядели очень хорошо, а также заслуживали вести в счете. После перерыва мы контролировали игру, даже не владея мячом, а будь мы в немного лучшей форме, могли победить еще крупнее. Если брать матч в целом, мы показали выдающуюся игру и одержали важную победу, - заявил Роджерс после поединка.

После сегодняшнего успеха «Лестер» вышел на чистое второе место, а вот «Тоттенхэм» после двух фиаско кряду выпал из топ-четверки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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