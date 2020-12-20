​Роджерс: «Могли победить «Тоттенхэм» ещё крупнее»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает заслуженной победу над «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии. «Лисы» победили на выезде со счетом 2:0.

- Мы контролировали ход игры в первом тайме и выглядели очень хорошо, а также заслуживали вести в счете. После перерыва мы контролировали игру, даже не владея мячом, а будь мы в немного лучшей форме, могли победить еще крупнее. Если брать матч в целом, мы показали выдающуюся игру и одержали важную победу, - заявил Роджерс после поединка.

После сегодняшнего успеха «Лестер» вышел на чистое второе место, а вот «Тоттенхэм» после двух фиаско кряду выпал из топ-четверки.